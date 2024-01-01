Гривна упала до исторического минимума: курс валют на 2 января

Доллар подорожал до нового исторического максимума.
Во вторник, 2 января, Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на уровне 38,0144 грн/$ (+0,0196 грн).
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Заметим, что такой курс гривны – новый исторический минимум. Предыдущий минимум был зафиксирован в понедельник, 1 января, когда цена гривны к доллару составила 38,0020 грн/$.
Основные курсы валют на 2 января 2024 г. от НБУ:
- 1 доллар – 38,0144 грн;
- 1 евро – 42,0059;
- 1 польский злотый – 9,6606;
- 1 фунт стерлингов – 48,5444;
- 1 шведская крона – 3,7857;
- 1 швейцарский франк – 45,2499.
В обменниках покупают доллар в среднем по 38,60 грн, продают по 39,40 грн. Цена евро на "черном" рынке – 42,54 (покупка), 43,50 (продажа).
Раньше мы писали, к какому курсу готовиться в начале 2024 года.
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