Гривня впала до історичного мінімуму: курс валют на 2 січня

Долар подорожчав до нового історичного максимуму.
На вівторок, 2 січня, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 38,0144 грн/$ (+0,0196 грн).
Про це передає пресслужба НБУ.
Зауважимо, що такий курс гривні – новий історичний мінімум. Попередній мінімум було зафіксовано у понеділок, 1 січня, коли ціна гривні до долара становила 38,0020 грн/$.
Основні курси валют на 2 січня 2024 р. від НБУ:
- 1 долар – 38,0144 грн;
- 1 євро – 42,0059;
- 1 польський злотий – 9,6606;
- 1 фунт стерлінгів – 48,5444;
- 1 шведська крона – 3,7857;
- 1 швейцарський франк – 45,2499.
В обмінниках купують долар у середньому по 38,60 грн, продають – по 39,40. Ціна євро на "чорному" ринку – 42,54 (купівля), 43,50 (продаж).
Раніше ми писали, до якого курсу готуватись на початку 2024 року.
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