Доллар в обменниках: к какому курсу готовиться в начале 2024 года

В январе 2024 года в Украине ожидается удешевление наличного курса доллара. В частности, в обменниках, по прогнозу, он будет составлять 37,15-38,5 грн, тогда как вечером 30 декабря 2023года покупали валюту в среднем по 39 грн, а продавали по 39,66 грн.

Об этом пишет издание "Обозреватель" со ссылкой на финансового аналитика Алексея Козырева.

Он отметил: похожая ситуация будет наблюдаться и в банках:

по прогнозу, наличный доллар у них будет стоить 37,1-38,6 грн.

вечером 30 декабря 2023 они выставляли курс на среднем уровне 38,2/38,95 грн (покупка/продажа)

Спред (разница между лучшими ценами заявок на продажу и покупку в один и тот же момент времени) в банках и обменниках будет находиться в пределах от 20 до 60 копеек. В то же время ожидается, что у большинства обменников "колебания будут от 20 до 25 копеек".

В целом же, констатировал аналитик, "где-то с 1 по 10 января" ожидается увеличение предложения валюты на рынке – поскольку люди так или иначе будут отмечать зимние праздники. В то же время, обменники, отметил он, "будут пытаться купить ее по заниженному курсу".

Спред (разница между лучшими ценами заявок на продажу и покупку в один и тот же момент времени) в банках и обменниках будет находиться в пределах от 20 до 60 копеек.

Напомним, Даниил Гетманцев заверил, что финансовой катастрофы в январе не будет, Украина имеет поступление помощи по разным направлениям.

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