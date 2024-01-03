Сирський повідомив, де інтенсивно наступає російська армія

Окупаційна армія Російської Федерації продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп’янському і Бахмутському напрямках. Крім того, загарбники перегруповуються на Лиманському напрямку.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Наразі на Бахмутському напрямку тривають напружені бої поблизу Богданівки. Крім того, загарбники намагаються наступати в напрямку міста Часовий Яр на Донеччині.

На Куп’янському напрямку тривають щоденні штурми російських військ поблизу Синьківки. Окупанти намагаються створити плацдарм та подальший наступ на Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку російські війська проводять перегрупування та підготовку до ведення наступальних дій. Водночас на цьому напрямку ворог активно застосовує авіацію для нанесення ударів керованими авіаційними бомбами.

"На напрямках наступу агресор збільшив кількість використання техніки, за допомогою якої намагається підтримати штурмові дії піхоти. Також для продовження штурмових дій ворог використовує штурмові підрозділи сформовані з колишніх злочинців "шторм z" та "шторм v". Крім того, противник продовжує перекидати резерви з інших напрямків", - зауважив командувач Сухопутних війсь

Сирський наголошує, що українські захисники, попри складні умови, тримають оборону та не дають ворогу просунутись вперед.

Нагадаємо, Генштаб у своєму ранковому зведенні 3 січня повідомив, що ЗСУ відбили атаки росіян біля Кліщіївки і Роботиного, ворог намагається захопити Авдіївку. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

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