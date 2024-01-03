Ваші предки правили містами, якщо ви маєте таке прізвище: перевірте своє

Ці прізвища давали головам давніх українських міст і містечок, деякі з них досі поширені.

Походження українських прізвищ досить різноманітне і вкрай цікаве. Одні походять від місцевостей, інші від роду занять, а деякі взагалі від прізвиськ. Також є такі, які розповідають про роль у суспільстві, вони давалися українцям за назвами їхніх посад. Розповідаємо, які прізвища давали міський головам.

Які прізвища давали управлінцям українських міст

Мовознавець Юрій Редько у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" роз’яснює, які родові імена давали управителям українських міст та містечок. Ці люди, які свого часу керували міськими радами, отримували прізвища згідно своєї посади.

Всі давні українські міста, що не мали магдебурзького права, очолювали війти, менші містечка та селища – старости. У західній частині України війтом називали сільського голову – старосту.

Тому від посади війта пішли такі українські прізвища:

Війтів, Вітів, Войтів, Війтович, Войтович, Вуйтович, Войтенко, Войтюк, Витюк, Войтина, Войтунь, Войтишин, Вітишин, Вітовський, Вуйцик.

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