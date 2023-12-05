Ви з роду красенів, якщо ваше прізвище звучить так: перевірте своє

Наші предки отримували свої прізвища декількома способами. Хтось мав прізвище за територією проживання, наприклад, жив за греблею, тому й отримав Загребельного. Хтось був дуже багатий, тоді звався Дукач. А комусь діставалося прізвисько, яке потім переходило у прізвище. Всі українські прізвища можуть багато розповісти про наших предків, їхній спосіб життя та рід занять. А є такі, які можуть розказати про вроду та статність наших дідів-прадідів. Розповідаємо, які саме українські прізвища давали людям, що були дуже гарними.

Які прізвища давали гарним українцям

Мовознавець Юрій Редько у своїй роботі «Сучасні українські прізвища» дає роз’яснення: які родові імена українців давали вродливим людям. Якщо ваше прізвище звучить саме так, це означає, що ви з роду красенів, ваші предки справляли гарне враження на оточуючих своїм зовнішнім виглядом.

Наприклад, якщо людина подобалася іншим, то отримувала такі прізвища, як Гожий, Хороший, Хорошун, Хорошко, Принадний, Чистик, Форемний.

А якщо людина була дуже гарною, вродою якої всі милувалися, то отримувала прізвища: Мальований, що означало «хлопець, як мальований», або Красота. Лише якщо такі прізвища не мали іронічного забарвлення і не перейшли з розряду прізвиськ.

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