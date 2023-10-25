Українські прізвища, яким тисячі років: перевірте своє

Ці прізвища походять від стародавніх племен - антів, які населяли українські землі наприкінці першого тисячоліття нашої ери.

За кожним прізвищем є якась неймовірна історія. Українські прізвища не стали винятком, і напевно мають свої таємниці. До того ж, є такі українські прізвища, яким вже понад тисячу років. Про них розповідає на своєму YouTube-каналі професор, доктор географічних наук, академік Національної академії наук вищої освіти Масляк Петро Олексійович.

Які українські прізвища існують понад тисячу років

На прикладі свого прізвища професор дав пояснення про час його існування.

«Ще з восьмого століття на українських землях жили племена антів, тут проводив джихад син саудівського халіфа Маслямак. А його мати була наложницею з роду єгипетських фараонів. Моє прізвище Масляк. А ще є Маслак, Маслюк, Маслік, Маслук, Маслек, Маслик тощо. Спочатку йде частина «Масл», а далі змінюється лише одна голосна», - пояснює професор.

Петро Олексійович зазначив, посилаючись на професора Костянтина Тищенка, який знає понад 55 мов, а це найбільше у світі, що ці прізвища тягнуться ще від кінця першого тисячоліття. До того ж, як зауважує доктор наук, Масламак мав великий гарем, тому залишив значне потомство.

«Я маю студентів з прізвищами Паталах, Паталаха, професор каже, що з арабської мови це «Фахталах». Ці студенти з Вінниччини та Хмельниччини. «Фахт» - це перемога арабською мовою, Аллах – Бог. Зрозуміло, що це значить», - пояснив професор.

Також Масляк додав, що українські прізвища із закінченням «ахно» або «но»: Дахно, Махно, Тахно, Сахно можна також віднести до списку стародавніх прізвищ.

«Можна брати частинку «ахно» і до неї додавати будь-які приголосні без винятку. У жодного із народів світу нічого подібного немає», - наголошує професор.

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