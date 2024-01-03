Сырский сообщил, где интенсивно наступает российская армия

Оккупационная армия Российской Федерации продолжает интенсивные наступательные действия на Купянском и Бахмутском направлениях. Кроме того, захватчики перегруппируются на Лиманском направлении.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

На Бахмутском направлении продолжаются напряженные бои вблизи Богдановки. Кроме того, захватчики пытаются наступать в направлении города Часовой Яр на Донетчине.

На Купянском направлении продолжаются ежедневные штурмы российских войск вблизи Синьковки. Оккупанты пытаются создать плацдарм и дальнейшее наступление на Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении русские войска проводят перегруппировку и подготовку к ведению наступательных действий. В то же время, на этом направлении враг активно применяет авиацию для нанесения ударов управляемыми авиационными бомбами.

"На направлениях наступления агрессор увеличил количество использования техники, с помощью которой пытается поддержать штурмовые действия пехоты. Также для продолжения штурмовых действий враг использует штурмовые подразделения сформированные из бывших преступников "шторм z" и "шторм v". Кроме того, противник продолжает опрокидывать резервы из других направлений", — отметил командующий Сухопутными войсками.

Сырский отмечает, что украинские защитники, несмотря на сложные условия, держат оборону и не дают врагу продвинуться вперед.

Напомним, Генштаб в своем утреннем своде 3 января сообщил, что ВСУ отразили атаки россиян возле Клищиевки и Роботиного, враг пытается захватить Авдеевку. За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений.

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