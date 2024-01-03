Яскраво палало: ЗСУ дроном ліквідували ворожий "Тюльпан" (відео)

Так, наші військові знищили міномет "Тюльпан" армії РФ. Ціль була уражена на Донецькому напрямку.

Відео показав журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ дроном ліквідували ворожий "Тюльпан"

Потужну роботу провели оператори дронів підрозділу аеророзвідки Shadow. Вони відкоригували вогонь по 240-мм самохідному важкому міномету 2С4 "Тюльпан". Техніка ворога зазнала ураження.

"У результаті – ефектна детонація і щось відтягнуте за вуха, схоже на члена екіпажу", – написав журналіст.

Раніше ЗСУ показали яскраве знищення російського комплексу "Бук".

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