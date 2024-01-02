Філігранний порятунок: оператор дрона витягнув побратима з полону ворога (відео)

Українські бійці нерідко витягують одне одного з найбільш небезпечних й, здавалося б, безвихідних ситуацій.

Так, оператор дрона вирішив допомогти побратиму, який потрапив до ворожого полону. Порятунок завершився успіхом.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

Оператор дрона врятував побратима з полону

Українці своїх в біді, на відміну від армії РФ, не кидають

Як зазначає журналіст, безпрецедентну наполегливість і кмітливість проявив оператор дрона 95-ї десантно-штурмової бригади з позивним "Кевін". Він вивів побратима, який потрапив у полон до ворога.

"Наш полонений боєць зумів розв'язати руки й ноги в окопі противника, пішовши за дроном, який миготливими вогниками вказував йому вірну дорогу", - відзначив Бутусов.

Щобільше, дрон і оператор допомогли йому, коли військовий зустрів російського солдата. На окупанта було скинуто гранату, внаслідок чого ворог зазнав поранення.

Раніше бійці 14-го окремого полку ЗСУ знищили "Бук-М1-2". Результат досягнуто поблизу тимчасово окупованого Донецька.

Читайте також: