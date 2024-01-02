Філігранний порятунок: оператор дрона витягнув побратима з полону ворога (відео)

Українські бійці нерідко витягують одне одного з найбільш небезпечних й, здавалося б, безвихідних ситуацій.
Так, оператор дрона вирішив допомогти побратиму, який потрапив до ворожого полону. Порятунок завершився успіхом.
Про це написав журналіст Юрій Бутусов.
Українці своїх в біді, на відміну від армії РФ, не кидають
Як зазначає журналіст, безпрецедентну наполегливість і кмітливість проявив оператор дрона 95-ї десантно-штурмової бригади з позивним "Кевін". Він вивів побратима, який потрапив у полон до ворога.
"Наш полонений боєць зумів розв'язати руки й ноги в окопі противника, пішовши за дроном, який миготливими вогниками вказував йому вірну дорогу", - відзначив Бутусов.
Щобільше, дрон і оператор допомогли йому, коли військовий зустрів російського солдата. На окупанта було скинуто гранату, внаслідок чого ворог зазнав поранення.
Раніше бійці 14-го окремого полку ЗСУ знищили "Бук-М1-2". Результат досягнуто поблизу тимчасово окупованого Донецька.
Читайте також: