У Нью-Йорку прогриміли вибухи: очевидці кажуть, що "здригнулася земля"

Свідки події розповіли, що під час вибухів тряслися будинки. Після цього виникли проблеми з електропостачанням.

У Нью-Йорку на острові Рузвельта рано-вранці 2 січня пролунали кілька вибухів, причина яких достеменно не відома. На місці також зайнялася пожежа.

Про це повідомляють NBC та Independent.

За інформацією журналістів, пожежники отримали повідомлення про звуки вибухів і прибули на місце. Місцеві жителі розповіли, що близько 6:00 почули вибухи з Мейн-стріт, на південь від канатної дороги, що зʼєднує острів Рузвельта з Мангеттеном.

За словами свідків події, від вибухів на острові "здригнулася земля" і тряслися будинки. У пожежній службі стверджують, що зараз там безпечно, однак причину гучних вибухів визначити не вдалося.

Після вибухів на острові виникли перебої з електроенергією. У ЗМІ можливою причиною інциденту називають аварію на трансформаторі.

Звуки вибухів також чули у районах Іст-Сайд та Асторія у Квінсі.

Повідомлень про постраждалих наразі не надходило.

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До слова, у Берліні в новорічну ніч були затримані близько 300 людей за хуліганське використання феєрверків. Хулігани закидали поліцейських піротехнікою та намагалися виготовити коктейлі Молотова.

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