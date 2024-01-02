У Нью-Йорку прогриміли вибухи: очевидці кажуть, що "здригнулася земля"

Свідки події розповіли, що під час вибухів тряслися будинки. Після цього виникли проблеми з електропостачанням.
У Нью-Йорку на острові Рузвельта рано-вранці 2 січня пролунали кілька вибухів, причина яких достеменно не відома. На місці також зайнялася пожежа.
Про це повідомляють NBC та Independent.
За інформацією журналістів, пожежники отримали повідомлення про звуки вибухів і прибули на місце. Місцеві жителі розповіли, що близько 6:00 почули вибухи з Мейн-стріт, на південь від канатної дороги, що зʼєднує острів Рузвельта з Мангеттеном.
За словами свідків події, від вибухів на острові "здригнулася земля" і тряслися будинки. У пожежній службі стверджують, що зараз там безпечно, однак причину гучних вибухів визначити не вдалося.
Після вибухів на острові виникли перебої з електроенергією. У ЗМІ можливою причиною інциденту називають аварію на трансформаторі.
Звуки вибухів також чули у районах Іст-Сайд та Асторія у Квінсі.
Повідомлень про постраждалих наразі не надходило.
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У Мережі з’явилися відео з Нью-Йорка, де видно пожежні машини, рятувальників та охоплені вогнем автомобілі.
До слова, у Берліні в новорічну ніч були затримані близько 300 людей за хуліганське використання феєрверків. Хулігани закидали поліцейських піротехнікою та намагалися виготовити коктейлі Молотова.
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