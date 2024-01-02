В Нью-Йорке прогремели взрывы: очевидцы говорят, что "содрогнулась земля"

Свидетели происшествия рассказали, что во время взрывов тряслись дома. После этого возникли проблемы с электроснабжением.

В Нью-Йорке на острове Рузвельта рано утром 2 января прогремели несколько взрывов, причина которых доподлинно неизвестна. На месте также загорелся пожар.

Об этом сообщают NBC и Independent.

По информации журналистов, пожарные получили уведомление о звуках взрывов и прибыли на место. Местные жители рассказали, что около 6:00 услышали взрывы с Мэйн-стрит, к югу от канатной дороги, соединяющей остров Рузвельта с Манхеттеном.

По словам свидетелей происшествия, от взрывов на острове "содрогнулась земля" и тряслись дома. В пожарной службе утверждают, что сейчас там безопасно, однако причину громких взрывов определить не удалось.

После взрывов на острове возникли перебои с электроэнергией. В СМИ возможной причиной инцидента называют аварию на трансформаторе.

Звуки взрывов также слышали в районах Ист-Сайд и Астория в Квинсе.

Сообщений о пострадавших пока не поступало.

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