В Нью-Йорке прогремели взрывы: очевидцы говорят, что "содрогнулась земля"

Свидетели происшествия рассказали, что во время взрывов тряслись дома. После этого возникли проблемы с электроснабжением.
В Нью-Йорке на острове Рузвельта рано утром 2 января прогремели несколько взрывов, причина которых доподлинно неизвестна. На месте также загорелся пожар.
Об этом сообщают NBC и Independent.
По информации журналистов, пожарные получили уведомление о звуках взрывов и прибыли на место. Местные жители рассказали, что около 6:00 услышали взрывы с Мэйн-стрит, к югу от канатной дороги, соединяющей остров Рузвельта с Манхеттеном.
По словам свидетелей происшествия, от взрывов на острове "содрогнулась земля" и тряслись дома. В пожарной службе утверждают, что сейчас там безопасно, однако причину громких взрывов определить не удалось.
После взрывов на острове возникли перебои с электроэнергией. В СМИ возможной причиной инцидента называют аварию на трансформаторе.
Звуки взрывов также слышали в районах Ист-Сайд и Астория в Квинсе.
Сообщений о пострадавших пока не поступало.
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В Сети появились видео из Нью-Йорка, где видны пожарные машины, спасатели и охваченные огнем автомобили.
К слову, в Берлине в новогоднюю ночь были задержаны около 300 человек за хулиганское использование фейерверков. Хулиганы забросали полицейских пиротехникой и пытались изготовить коктейли Молотова.
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