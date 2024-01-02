Минкульт может изменить формат телемарафона "Єдині новини"

Украинский национальный телемарафон "Єдині новини" может изменить свой формат, вовлеченные в проект каналы рассматривают разные варианты.

Об этом рассказал и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев в интервью "Украинскому радио".

"Мне кажется, что уже в ближайшее время такие предложения будут выработаны", — сказал он.

По его словам, формат телемарафона был очень актуален в начале полномасштабного вторжения России в Украину, когда остановилась экономика страны и прекратились рекламные поступления для телеканалов.

Он отметил, что марафон достиг цели – граждане Украины могли получить необходимую, важную и оперативную информацию о событиях в стране.

"Кто-то лучше производит украинские новости, кто-то лучше работает с зарубежными пунктами, у кого есть более отлаженные и интересные продукты студийной выработки. То есть каждый из участников телемарафона присоединился своим ресурсом. Действительно, кто-то больше делает работу, кто-то меньше, но сейчас это единственный продукт", – заметил он.

Вместе с тем Карандеев подчеркнул, что для телеканалов важно внесение новых форм, новых форматов поскольку "жизнь идет, меняются и наше видение, и форматы, заработала экономика, появились рекламодатели".

Он также добавил, что решение об изменении формата будет приниматься консолидированно.

Напомним, согласно результатам опроса, доверие к телемарафону "Єдині новини" продолжает снижаться. Численность населения, которая доверяет "Єдиним новинам", во всех регионах примерно одинакова – 42-44%.

Читайте также: