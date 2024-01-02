Мінкульт може змінити формат телемарафону "Єдині новини"

В Україні розглядають нові формати національного телемарафону.
Український національний телемарафон "Єдині новини" може змінити свій формат, залучені до проєкту канали розглядають різні варіанти.
Про це розповів т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв у інтервʼю для "Українського радіо".
"Мені здається, що вже найближчим часом такі пропозиції будуть випрацювані", — сказав він.
За його словами, формат телемарафону був надзвичайно актуальним на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли зупинилася економіка країни та припинилися рекламні надходження для телеканалів.
Він зазначив, що марафон досяг мети – громадяни України могли отримати необхідну, важливу та оперативну інформацію щодо подій у країні.
"Хтось краще виготовляє українські новини, хтось краще працює з закордонними пунктами, у когось є більш налагоджені й цікавіші продукти студійного вироблення. Тобто кожен з учасників телемарафону доєднався своїм ресурсом. Справді, хтось більше робить роботу, хтось менше, але наразі це єдиний продукт", — зауважив він.
Разом з тим Карандєєв підкреслив, що для телеканалів є важливим внесення нових форм, нових форматів оскільки "життя йде, змінюються і наше бачення, і формати, запрацювала економіка, з’явилися рекламодавці".
Він також додав, що рішення про зміну формату прийматиметься консолідовано.
Нагадаємо, згідно з результатами опитування, довіра до телемарафону "Єдині новини" продовжує знижуватися. Кількість населення, яка довіряє "Єдиним новинам", у всіх регіонах приблизно однакова − 42-44%.
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