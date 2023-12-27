Безугла, Арестович чи Порошенко: кому українці більше не вірять (опитування)

Фонд "Демократичні інціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 грудня 2023 року провели загальнонаціональне соціологічне опитування. У ньому, зокрема, йшлося про ставлення українців до різних політиків, посадовців та громадських діячів.

Результати опитувань оприлюднено на сайті Фонду.

Так, найбільше довіри в українців викликає президент Володимир Зеленський – йому довіряють 71% респондентів. Також високий рівень довіри до керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма (65%), міністра закордонних справ Дмитра Кулеби (56%), волонтера Сергія Притули (55%) та радника глави ОП Михайла Подоляка (52%).

Фото: Фонд "Демократичні інціативи" імені Ілька Кучеріва

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до секретаря РНБО Олексія Данілова (відповідно 44% і 30%), очільника СБУ Василя Малюка (відповідно 41% і 21%), нового міністра оборони Рустема Умєрова (відповідно 35% і 22%), міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка (відповідно 31% і 21%). Частки тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє Ірині Верещук (відповідно 40% і 39%) та Ярославу Железняку (відповідно 19% і 21%) статистично значуще не відрізняються.

Водночас більше половини опитаних зазначили, що не довіряють Юлії Тимошенко (85%), Олексію Арестовичу (82%), Юрію Бойку (81%), Петру Порошенку (74%), Мар'яні Безуглій (58,5%), Давиду Арахамії (57%) та Андрію Єрмаку (54%).

Фото: Фонд "Демократичні інціативи" імені Ілька Кучеріва

Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до Віталія Кличка (не довіряють йому 45%, довіряють 40%), Дениса Шмигаля (відповідно 42% і 38%), Руслана Стефанчука (відповідно 41% і 28%), Олега Татарова (відповідно 34% і 10%), Данила Гетьманцева (відповідно 33% і 20%), Ольги Стефанішиної (відповідно 23% і 17%) та Ростислава Шурми (відповідно 21% і 10%).

Нагадаємо, восени Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування, згідно з яким виявилося, що в Україні довіра до президента впала з 91% до 76%, довіра до уряду — з 74% до 39%, а довіра до Верховної Ради — з 58% до 21%.

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