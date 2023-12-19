Яким політикам найбільше довіряють українці: результати опитування

В українців поцікавилися, кому з політичних діячів вони довіряють. За результатами опитування представили рейтинг.

Опитування провів КМІС.

Який рівень довіри до конкретних політиків

Найвищий рівень довіри українці демонструють до головнокомандувача Володимира Зеленського. Друге місце посів громадський та політичний діяч Сергій Притула. Третє місце – за мером Києва Віталієм Кличком.

Серед інших політичних діячів, яким також довіряють громадяни України, зокрема: Андрій Єрмак, Петро Порошенко, Дмитро Разумков, Олексій Арестович, Юлія Тимошенко та Юрій Бойко.

Рівень довіри українців до політиків / Фото: КМІС

За словами виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, оптимізм українців стає більш "стриманим", саме тому ми і бачимо зниження частки тих, хто вважає правильним напрямок розвитку країни. Утім, враховуючи надскладний цей рік і високу невизначеність щодо майбутнього, те, що більшість вважають напрямок справ правильним, є досить гарним для суспільства показником.

"Водночас довіра громадськості до окремих політиків насправді є гарним приводом для них ще раз відчути настрої українців та ретельно обдумати своє майбутнє. Можна сперечатися про (не)обґрунтованість довіри чи недовіри певному політику, але якщо ми фіксуємо стабільно високу недовіру і запит суспільства на нових лідерів (тільки цього разу більш компетентних, більш прозорих та підзвітних), не варто очікувати на різку зміну, тобто що українці різко почнуть довіряти", – каже він.

При цьому він додав, що "згуртування навколо прапора" і зростання довіри до Володимира Зеленського – унікальний випадок.

"Можливо, таким політикам варто трансформувати свою діяльність в інші суспільно корисні напрямки – просувати Україну закордоном, стимулювати українську економіку, займатися візіонерством, підтримувати розвиток молодіжних лідерських ініціатив тощо", – підсумував Грушецький.

Раніше стало відомо, що українці найбільше довіряють Збройним силам України та головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному – 96% і 88% відповідно.

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