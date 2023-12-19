Україна знищила майже 90% регулярної армії РФ - Подоляк

Подоляк підкреслив, що "Україна продовжує майже два роки ефективно протистояти мілітаристській Росії".

Від початку повномасштабного вторгнення Україна знищила 87% регулярної армії. Це - десант, морпіхи, спецпідрозділи та контрактники.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Окрім того, за його словами, Україна повністю контролює акваторію Чорного моря, через що Росія "панічно виводить залишки свого чорноморського флоту" в бухти Новоросійська".

Також, як зауважив Подоляк:

"Росії істерично шукає снаряди/амуніцію де завгодно і живе вже в борг перед КНДР.

Росії проводить нескінченний рекрутинг у своїх вічних табірних зонах, відправляючи та відправляючи зеків на війну. Росії немає ні найменшого просування ніде, завалюючи все трупами і спаленими кістяками своєї бронетехніки…

Але ми продовжуємо завзято читати в медіа дивовижні розповіді про те, що український наступ не такий успішний, як міг би бути (якщо за основу брати класичний двогодинний голлівудський блокбастер), і що, мабуть, треба починати домовлятися із… убивцею, який сам у шоці".

На його думку, об'єктивна картина війни в Україні "дещо інша" і що "Україна продовжує майже два роки ефективно протистояти мілітаристській Росії".

Нагадаємо, в аеропортах Москви через безпілотники запровадили план "Килим".

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