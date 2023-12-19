В аеропортах Москви запровадили план "Килим" - що там відбувається

Перед тим губернатор Брянської області скаржився на атаку безпілотників.

У вівторок, 19 грудня, у аеропортах Москви запровадили план "Килим".

Про це пишуть російські телеграм-канали із посиланням на пресслужби аеропортів.

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За даними росЗМІ, план "Килим" діє в аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський".

Місцеві ЗМІ повідомляють про роботу ППО через невідомі безпілотники. Через це уже затримано кілька рейсів на виліт та на приліт. Нібито усі літаки прямують у Шереметьєво.

Додамо, що сигнал "Килим" у Росії оголошують у випадках незаконного перетину повітряним об'єктом кордону, а також у разі невідомих літальних об'єктів та інших матеріальних об'єктів.

Перед тим вранці губернатор Брянської області Олександр Богомаз скаржився на атаку безпілотників. У нальоту він традиційно звинувачує Україну.

"Виявлено та припинено третю спробу українських терористів атакувати сьогодні територію нашого регіону. Засобами ППО Міністерства оборони РФ над Брянським районом знищено безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", - написав губернатор.

Нагадаємо, Путін спростив видавання паспортів РФ для жителів Білорусі, Казахстану та Молдови.

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