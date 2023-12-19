В аэропортах Москвы ввели план "Ковёр" — что там происходит

До этого губернатор Брянской области жаловался на атаку беспилотников.
Во вторник, 19 декабря, в аэропортах Москвы ввели план "Ковёр".
Об этом пишут российские телеграмм-каналы со ссылкой на пресс-службы аэропортов.
По данным росСМИ, план "Ковёр" действует в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".
Местные СМИ сообщают о работе ПВО из-за неизвестных беспилотников. Поэтому уже задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет. Якобы все самолеты следуют в Шереметьево.
Добавим, что сигнал "Ковер" в России объявляют в случаях незаконного пересечения воздушным объектом границы, а также неизвестных летательных объектов и других материальных объектов.
Ранее утром губернатор Брянской области Александр Богомаз жаловался на атаку беспилотников. В налете он традиционно обвиняет Украину.
"Обнаружена и пресечена третья попытка украинских террористов атаковать сегодня территорию нашего региона. Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал губернатор.
Напомним, Путин упростил выдачу паспортов РФ для жителей Беларуси, Казахстана и Молдовы.
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