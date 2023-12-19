Гуменюк объяснила, как ВСУ будут освобождать левый берег Херсонщины

На левом берегу Херсонщины российских сил больше украинских. Однако УСУ имеют другое преимущество – мотивацию.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявила руководитель Объединенного координационного центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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Пресс-секретарь убеждена, что армия РФ не сможет повторно оккупировать правобережье Херсонщины. Она назвала это "миссией самоубийцы".

"Правый берег – и выше левого, и мосты разрушены. И поддержки там оккупанты никакой не имеют", – говорит спикер ОК "Юг".

На левом берегу ситуация сложная. Дело в том, что оккупационное войско находится там в большом объеме.

"Действительно, их там больше нас. Но мы возьмем мотивацией", – сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что содержание плацдарма на левобережье Херсона имеет серьезное влияние как на население временно оккупированных территорий, так и на российских захватчиков.

"Люди находятся уже почти два года в оккупации, и у них нет другого, более мощного сигнала о том, что к ним придут, их освободят, чем присутствие наших войск на левом берегу. Также это очень мощный психологический момент и для оккупационных войск. Они действительно в очень таком непростом состоянии, когда понимают команду идти и штурмовать наши позиции, – подытожила Гуменюк.

Ранее Путина поймали на лжи по поводу боев на Херсонщине и потерь среди оккупантов.

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