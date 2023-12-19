Россияне перебрасывают бронетехнику под Крынки, чтобы выбить оттуда ВСУ – ISW

Свежие геолокационные кадры демонстрируют, что оккупанты незначительно продвинулись в районе Крынок.
Украинские войска 18 декабря пытались продвинуться на западе Запорожской области. А российские войска давят на украинские позиции на левобережье Херсонщины в районе села Крынки.
Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).
Со ссылкой на российские источники аналитики указали, что Силы обороны Украины 18 декабря проводили наземные атаки на западе Запорожской области, а именно севернее Новопрокоповки и возле Вербового.
ВСУ также удерживают свои позиции на левом берегу Херсонщины, хотя российские оккупанты недавно незначительно продвинулись в этом районе.
Опубликованные 18 декабря геолокационные кадры демонстрируют, что захватчики незначительно продвинулись в районе Крынок. Так называемые российские военкоры заявляли о боях под селом и утверждали, что вблизи населенного пункта оккупанты начали использовать бронетехнику.
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На сделанных в тот же день кадрах якобы видно, как украинский беспилотник наносит удар по российскому танку Т-90 вблизи Крынок.
В то же время, российские войска продолжают страдать от плохой контрбатарейной борьбы, некачественной связи и отсутствия возможностей эвакуации.
Напомним, днем ранее аналитики Института изучения войны информировали, что ВСУ удерживают позиции на левобережье Херсонщины и перебрасывают туда подкрепления, а у российских войск там возникли новые проблемы.
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