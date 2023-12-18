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Какому знаку Зодиака повезет 19 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
266
Время на прочтение
2 мин
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Какому знаку Зодиака повезет 19 декабря

Водолей / Фото: Credits

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне. 

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня?

День активных действий, которые обещают успех в делах преимущественно тем, кто не ленится и не ждет подарков судьбы. Время также благоприятно для очищения – как внешнего, так и внутреннего: освобождение от морального и материального негатива расчистит путь для позитива и улучшит качество жизни. 

Водолей 

Водолеям сегодня удастся наконец-то положить конец продолжительной ссоре, которая в буквальном смысле слова разлучила их с любимым человеком. Все это время – начиная с момента ссоры – они только и думали о том, как наладить отношения, а сегодня он сам сделает первый шаг им навстречу. Главное в этой ситуации – не отталкивать его, что представители этого противоречивого знака вполне может быть. 

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Дата публикации
Просмотры
266
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