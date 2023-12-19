Партизаны получили тайные данные о проблемах РФ с производством ракет (карта)

Завод в Московской области не успел выполнить годовой государственный заказ на производство крылатых ракет Х-32.

Агенты движения "Атеш" на Дубненском машиностроительном заводе в Московской области получили доступ к документации и ценной информации предприятия. В частности, партизаны узнали тайную информацию о проблемах россиян при производстве крылатых ракет.

Об этом движение "Атеш" сообщило в Сети.

Там сообщили, что Дубненский машиностроительный завод не успел выполнить годовой государственный заказ на производство крылатых ракет Х-32. Так, завод должен был изготовить до 10 ноября 80 ракет, но фактически изготовил лишь 61. Источник из руководства завода рассказал, что госзаказ превышал возможности завода более чем в три раза.

По просьбе руководства завода сроки производства ракет были перенесены до конца декабря 2023 года. Есть задача изготовить еще 19 ракет.

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В "Атеш" выяснили, что эти ракеты поставляются в 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк: в/ч 33310, Шайковка и в/ч 35020-В гарнизона "Белая". В обеих воинских частях на вооружении находятся бомбардировщики Ту-22М3М, специально переоборудованные из Ту-22М3 для запуска ракет Х-32.

"Мы будем усиленно работать, чтобы снизить возможности России производить оружие и продолжать вести войну против Украины", — подчеркнули в движении.

Местоположение на карте Дубненского машиностроительного завода / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Напомним, ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат предупредил, что россияне накапливают для атак по Украине разные типы ракеты, в том числе и баллистические.

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