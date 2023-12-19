Партизани отримали таємні дані про проблеми РФ з виробництвом ракет (мапа)

Завод у Московській області не встиг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32.

Агенти руху "Атеш" на Дубненському машинобудівному заводі Московській області отримали доступ до документації та цінної інформації підприємства. Зокрема, партизани дізналися таємну інформацію про проблеми росіян під час виробництва крилатих ракет.

Про це рух "Атеш" повідомив у Мережі.

Там поінформували, що Дубненський машинобудівний завод не встиг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32. Так, завод повинен був виготовити до 10 листопада 80 ракет, але фактично виготовив лише 61. Джерело з керівництва заводу розповіло, що держзамовлення перевищувало можливості заводу більш ніж утричі.

На прохання керівництва заводу строки виробництва ракет були перенесені до кінця грудня 2023 року. Тобто є завдання виготовити ще 19 ракет.

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В "Атеш" з'ясували, що ці ракети постачаються до 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку: в/ч 33310, Шайківка та в/ч 35020-В гарнізону "Біла". В обох військових частинах на озброєнні перебувають бомбардувальники Ту-22М3М, спеціально переобладнані з Ту-22М3 для запуску ракет Х-32.

"Ми будемо посилено працювати, щоб зменшити можливості Росії виробляти зброю і продовжувати вести війну проти України", – наголосили в русі.

Місце розташування на мапі Дубненського машинобудівного заводу / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат попередив, що росіяни накопичують для атак по Україні різні типи ракети, зокрема і балістичні.

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