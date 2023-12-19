Ночная атака дронов: сколько беспилотников сбило ПВО

РФ еще раз ударила БпЛА.

Ночью против вторника, 19 декабря, российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Силы ПВО уничтожили два ударных дрона.

Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба.

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 2 БпЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушной обороной все ударные БпЛА уничтожены", — говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ подтвердили дроновую атаку на Украину. Отмечается, что оккупанты запускали БПЛА из российского в Приморско-Ахтарска.

"Ночью 19 декабря в Хмельницкой области уничтожены два из двух "шахедов", которыми противник атаковал", - говорится в сообщении Командования.

Тревога ночью охватила ряд областей из-за угрозы БпЛА. Беспилотники держали курс на Хмельницкю область, предупреждали ПС. Жителей Староконстантинова просили находиться в укрытиях.

Напомним, вечером 18 декабря во время воздушной тревоги в Кривом Роге произошли взрывы. В регионе силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.

Читайте также: