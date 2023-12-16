Почему тревоги из-за российских "Шахед" стали еще дольше: объяснение Игната

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему в последнее время тревоги из-за российских атак дронами-камикадзе стали еще длиннее.

Российские захватчики запускают "Шахеды" преимущественно с вечера. Из-за большого запаса хода БПЛА могут наматывать круги, а не сразу заходить на цель.

Об этом Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.

"Запускают "Шахеды", как правило, волнами, они разлетаются, маневрируют. Запас хода у них велик. Это двигатели внутреннего сгорания. Тот маршрут, который проложили им операторы на месте пуска, тот и остается в "памяти". Они такими образом наматывают круги, могут кружить вокруг области, не только по прямой, а потом уже заходить на цель", – рассказал Игнат.

Пуски начинаются, как правило, с вечера и продолжаются до поздней ночи, пока наши защитники не уничтожат последний "Шахед".

"Я бы не сказал, что так уж отличается (срок тревог — ред.). "Шахеды" всегда летали долго. Раньше их пускали из Херсонской области, первые пуски, когда Силы обороны еще не выгнали врага на левый берег Днепра. После этого они перешли в Крым. Продолжительность полета становится больше, скорость "Шахеда" средняя 150 км/ч и потому так происходит", — объяснил Игнат.

Ранее, как предположил пресс-секретарь Воздушных сил, враг запускал "Шахеды" по прямой. Сегодня же террористы ставят перед собой несколько иные цели:

найти слабые места;

выявить места, где уничтожили БПЛА, учесть информацию и запустить дальнейшие группы беспилотников;

нагрузить противовоздушную оборону.

Напомним, в ночь на субботу, 16 декабря, армия Российской Федерации атаковала Украину беспилотниками "Shahed-136/131". Захватчики выпустили 31 БПЛА с трех направлений — Приморско-Ахтарск, Сеща и Курска. Силы ПВО уничтожили 30 ударных дронов в разных регионах страны. Что известно о российской атаке беспилотниками — читайте в материале ТСН.ua.

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