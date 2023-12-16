Чому тривоги через російські "Шахеди" стали ще довшими: пояснення Ігната

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому останнім часом тривоги через російські атаки дронами-камікадзе стали ще довшими.
Російські загарбники запускають "Шахеди" переважно з вечора. Через великий запас ходу, БпЛА можуть намотувати круги, а не одразу заходити на ціль.
Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.
"Запускають "Шахеди", як правило, хвилями, вони розлітаються, маневрують. Запас ходу в них великий. Це двигуни внутрішнього згоряння. Той маршрут, який проклали їм оператори на місці пуску, той й залишається в "пам'яті". Вони таким чином намотують круги, можуть кружляти довкола області, не тільки по прямій, а потім вже заходити на ціль", - розповів Ігнат.
Пуски починаються, як правило, з вечора та тривають до пізньої ночі, доки наші захисники не знищать останній "Шахед".
"Я б не сказав, що так вже й відрізняється (термін тривог - ред.). "Шахеди" завжди літали довгенько. Раніше їх пускали з Херсонської області, перші пуски, коли Сили оборони ще не вигнали ворога на лівий берег Дніпра. Після цього вони перейшли в Крим. Тривалість польоту стає більшою, швидкість "Шахеда" середня 150 км/год й тому так відбувається", - пояснив Ігнат.
Раніше, як припустив речник Повітряних сил, ворог запускав "Шахеди" по прямій. Сьогодні ж терористи ставлять перед собою дещо інші цілі:
- знайти слабкі місця;
- виявити місця, де знищили БпЛА, врахувати інформацію й запустити подальші групи безпілотників;
- навантажити протиповітряну оборону.
Нагадаємо, вночі проти суботи, 16 грудня, армія Російської Федерації атакувала Україну безпілотниками "Shahed-136/131". Загарбники випустили 31 БпЛА з трьох напрямків - Приморсько-Ахтарськ, Сеща та Курська. Сили ППО знищили 30 ударних дронів у різних регіонах країни. Що відомо про російську атаку безпілотниками - читайте у матеріалі ТСН.ua.
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