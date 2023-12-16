Окупанти обстріляли лікарню на Херсонщині – постраждав медик

Окупаційна армія Росії у ніч проти 16 грудня атакувала дронами Херсонщину – постраждала будівля медзакладу, на території деяких корпусів виникла пожежа.

Про це повідомляє МОЗ.

Внаслідок атаки пацієнти лікарні не постраждали. Однак під час проведення евакуації пацієнтів до бомбосховища, травм зазнав лікар медзакладу. У нього діагностовано вибухову травму та вогнепально-осколкове поранення гомілки.

Нагадаємо, вночі проти суботи, 16 грудня, російські окупанти атакували Україну безпілотниками. Сили ППО знищили 30 ударних дронів.

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