Нічна атака дронів: скільки безпілотників знищила ППО

Вночі проти суботи, 16 грудня, російські окупанти атакували Україну безпілотниками. Сили ППО знищили 30 ударних дронів.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних дронів", - йдеться у зведенні.

Повітряні сили ЗСУ додали, що окупанти атакували "Shahed" з трьох напрямків - з території Російської Федерації: Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ. Дрони ворог спрямував у різні регіони України.

"В результаті бойової роботи знищено 30 "Шахедів" в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні ПС.

Тим часом Сили оборони півдня поінформували, що через зону їхньої відповідальності БпЛА летіли зі східного узбережжя Азовського моря. Було знищено 12 дронів: 9 - на Херсонщині, 2 - на Миколаївщині, 1 - на Вінниччині.

"Влучань не допущено. Але уламками збитих БпЛА пошкоджено адмінбудівлю і медичний заклад в Херсонському районі.

Спричинену пожежу вогнеборці оперативно ліквідували. Інформації про постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 16 грудня у низці українських областей, зокрема, і в Київській області була оголошена повітряна тривога. У Києві пролунали вибухи. Повітряні Сили ЗСУ попередили про небезпеку від ворожих безпілотників.

У КМВА повідомили, що сталася шоста повітряна атака на Київ від початку місяця. БпЛА атакували групами, хвилями і з різних напрямків. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені.

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