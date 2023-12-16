Британія може направити війська до України – експосол Пристайко назвав умову

Вадим Пристайко назвав умову, за якої Британія може направити свої війська до України.

Колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко вважає, що Британія є однією з країн, яка може направити до нашої країни свої Збройні сили.

Таку думку дипломат висловив в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Те, що говорить зараз президент Зеленський, – якщо у нас закінчаться сили, закінчаться солдати, закінчиться озброєння, яке ви нам не допостачаєте, вам доведеться ухвалити рішення про те, щоб допомогти нашим Збройними силами. І є країни, які наближаються до цього рішення. Британія – одна з них, найперша у цьому списку", – розповів Пристайко.

Колишній посол також наголосив, що західні держави "ніколи не визнають" підготовки до сценарію "застосування своїх експедиційних сил на території України".

Проте на питання, за яких умов цей сценарій може статись, Пристайко відповів: "Катастрофічний розвиток війни… Продовження окупації".

Дипломат також додав, що військовими насправді ведуться розрахунки про те, що "не дай Бог доведеться застосовувати Збройні сили",.

Для цього військові і є, і дипломати, для того, щоб планувати на майбутнє. Керівництво держави політично має ухвалити рішення, це план нормальний чи ненормальний. Але наш обов'язок, для цього ви нас тримаєте, планувати на найгірше. Найгірше застосування для цих країн. Застосування своїх експедиційних сил на території України", - резюмував Вадим Пристайко.

Нагадаємо, Макрон розповів, яку обіцянку Орбан дав йому щодо вступу України до ЄС.

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