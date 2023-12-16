Британия может направить войска в Украину – экс-посол Пристайко назвал условие

Вадим Пристайко назвал условие, при котором Великобритания может направить свои войска в Украину.

Бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что Британия — одна из стран, которая может направить в нашу страну свои Вооруженные силы.

Такое мнение он высказал в интервью "Радио Свобода".

"То, что говорит сейчас президент Зеленский, – если у нас закончатся силы, закончатся солдаты, закончится вооружение, которое вы нам не доставляете, вам придется принять решение о том, чтобы помочь нашим Вооруженными силами. И есть страны, которые приближаются к этому решению. Британия – одна из них, первая в этом списке", – рассказал Пристайко.

Бывший посол также отметил, что западные государства "никогда не признают" подготовку к сценарию "применение своих экспедиционных сил на территории Украины".

Однако на вопрос, при каких условиях этот сценарий может произойти, Пристайко ответил: "Катастрофическое развитие войны… Продолжение оккупации".

Дипломат также добавил, что военными на самом деле ведутся расчеты о том, что "не дай Бог придется применять Вооруженные силы".

"Для этого военные и есть, и дипломаты, для того чтобы планировать на будущее. Руководство государства политически должно принять решение, это план нормальный или ненормальный. Но наша обязанность, для этого вы нас держите, планировать к худшему. Хуже всего применение для этих стран. Применение своих экспедиционных сил на территории Украины", – резюмировал Вадим Пристайко.

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