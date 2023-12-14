Ігнат розповів, що ускладнює збиття російських дронів Shahed

Погодні умови, зокрема сніг та туман, ускладнюють збиття російських безпілотників "Shahed". Особливо - погода викликає труднощі для авіації.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, є такий термін "нельотна погода". Так от, йдеться про ускладнення для роботи авіації. Для ЗРК, на яких працюють мобільні вогневі групи, туман і погана видимість - це теж проблема, адже їм потрібна візуальна прив’язка до цілі. Ускладнює роботу ще й те, наголошує Ігнат, що ворог атакує вночі.

"Але, як бачите, результати у наших бійців все одно є. Тому пристосовуються до всього наші оборонці", - додав Ігнат.

Окрім того, каже представник Повітряних сил, ворог використовує різні тактики, аби завдати максимальної шкоди.

Як повідомлялося, росіяни почали запускати "Шахеди" з нового місця у Криму. Британська розвідка зауважує, що БпЛА ворог почав бити з району Балаклави. З огляду на це Росія може використовувати додаткові пускові майданчики, щоб заплутати українську ППО.

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