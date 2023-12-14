Вночі РФ атакувала дронами і ракетами: скільки повітряних цілей збила ППО

Вночі проти 14 грудня року російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131" та зенітними керованими ракетами С-300. Сили ППО збили 41 дрон.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ударними БпЛА росіяни почали почав атакувати від 19.00 13 грудня. Окупанти здійснювали пуски хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда (анексований Крим) та російського Приморсько-Ахтарська. Основним напрямком удару дронів стала Одещина.

"Цієї ночі захисникам неба вдалось збити 41 із 42 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Переважну більшість - в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Тим часом шість ЗКР було випущено близько опівночі з тимчасово окупованої території Херсонщини. С-300 росіяни застосували напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

Як повідомлялося, пізно ввечері 13 грудня та після опівночі у низці областей було оголошено повітряну тривогу. ПС інформували про небезпеку для півдня країни. Зокрема, на Одещині та на Херсонщині пролунали вибухи.

Також моніторингові канали повідомили, що під час атаки ворожий безпілотник залетів на кордон між Україною та Румунією. Мовляв, так росіяни провокують НАТО.

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