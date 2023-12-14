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За добу понад тисяча російських загарбників стали "двохсотими" - Генштаб

За добу понад тисяча російських загарбників стали "двохсотими" - Генштаб

ЗСУ ліквідовують ворога на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти зазнають втрат.

Українські захисники ліквідували вже понад 342 тисячі російських загарбників. За минулу добу РФ втратила ще 1300 своїх бійців та понад сотню одиниць техніки й озброєння.

Про це повідомив Генштаб.

Втрати Росії на ранок 14 грудня 2023 року:

  • Особового складу – 342 800 (+1300)
  • танків – 5692 (+10)
  • бойових броньованих машин – 10 616 (+22)
  • артилерійських систем – 8088 (+12)
  • РСЗВ – 920 (+1)
  • засобів ППО – 605
  • літаків – 324
  • гелікоптерів – 324
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6206 (+33)
  • крилатих ракет – 1606 (+10)
  • кораблів / катерів – 22
  • підводних човнів – 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 675 (+13)
  • спеціальної техніки – 1185 (+9)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. 

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