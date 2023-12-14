За добу понад тисяча російських загарбників стали "двохсотими" - Генштаб

Українські захисники ліквідували вже понад 342 тисячі російських загарбників. За минулу добу РФ втратила ще 1300 своїх бійців та понад сотню одиниць техніки й озброєння.

Про це повідомив Генштаб.

Втрати Росії на ранок 14 грудня 2023 року:

Особового складу – 342 800 (+1300)

танків – 5692 (+10)

бойових броньованих машин – 10 616 (+22)

артилерійських систем – 8088 (+12)

РСЗВ – 920 (+1)

засобів ППО – 605

літаків – 324

гелікоптерів – 324

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6206 (+33)

крилатих ракет – 1606 (+10)

кораблів / катерів – 22

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 675 (+13)

спеціальної техніки – 1185 (+9)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень.

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