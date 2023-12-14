За добу понад тисяча російських загарбників стали "двохсотими" - Генштаб

Окупанти зазнають втрат.
Українські захисники ліквідували вже понад 342 тисячі російських загарбників. За минулу добу РФ втратила ще 1300 своїх бійців та понад сотню одиниць техніки й озброєння.
Про це повідомив Генштаб.
Втрати Росії на ранок 14 грудня 2023 року:
- Особового складу – 342 800 (+1300)
- танків – 5692 (+10)
- бойових броньованих машин – 10 616 (+22)
- артилерійських систем – 8088 (+12)
- РСЗВ – 920 (+1)
- засобів ППО – 605
- літаків – 324
- гелікоптерів – 324
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6206 (+33)
- крилатих ракет – 1606 (+10)
- кораблів / катерів – 22
- підводних човнів – 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 675 (+13)
- спеціальної техніки – 1185 (+9)
Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень.
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