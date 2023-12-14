Росіяни просунулися поблизу Авдіївки: аналітики ISW оцінили "успіхи" окупантів

Російські війська незначно просунулися поблизу Авдіївки на Донеччині.

Про це заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська продовжили наступальні операції під Авдіївкою 13 грудня і нещодавно здійснили підтверджене просування вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки)", – йдеться у звіті.

Як зауважують у ISW, кілька російських блогерів стверджували, що російські війська просунулися в промисловій зоні (на південний захід від Авдіївки) і на схід від Авдіївського коксохімічного заводу (на північний захід від Авдіївки), хоча ISW не бачив візуальних доказів цього твердження.

Аналітики Інституту вивчення війни з посиланням на геолокаційні кадри від 12 грудня повідомляють, що російські війська просунулися на північ від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Водночас кілька російських воєнних блогерів стверджували, що російські війська просунулися на північний схід і схід від Богданівки і контролюють ділянку дороги Григорівка-Богданівка (6-9 км на північний захід від Бахмута), хоча ISW не бачить візуальних доказів цих тверджень.

Нагадаємо:

Раніше речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, Росія зосередила на Авдіївському напрямку понад 40 тисяч окупантів.

"На Авдіївському напрямку зараз діє близько 40 тисяч осіб, навіть трохи більше. Ворог зазнає значних втрат: якщо в середньому порахувати, то близько 300-400 осіб на добу. Російські терористи поки що не зменшують активність своєї піхоти. Авдіївка та Мар'їнка — найбільша кількість бойових зіткнень, найгарячіше", — зазначив він.

Російська армія розпочала масований штурм Авдіївки на початку жовтня. Захоплення всієї Донецької області – одна з цілей, яку, за даними різних джерел, поставив перед своїми підлеглими Володимир Путін.

Від середини листопада військові експерти відзначають незначні успіхи росіян на цьому напрямку, проте ціною величезних втрат.

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