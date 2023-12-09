ЗС РФ увійшли до Авдіївки з нового напрямку - BILD

Російські війська увійшли до Авдіївки з нового напрямку.

Про це повідомив військовий експерт BILD Юліан Рьопке.

З його слів, тепер російським військам вдалося увійти до Авдіївки з північного сходу, захопивши там частину дачного селища. Там же розташовані очисні споруди.

"Російські війська увійшли до Авдіївки з іншого напрямку, захопивши частину дачного сектора на сході. Українські сили ведуть бій з окупантами за допомогою танків, яким принаймні довелося відступити від однієї із захоплених будівель", — зазначив Рьопке.

Нагадаємо:

Раніше речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, Росія зосередила на Авдіївському напрямку понад 40 тисяч окупантів.

"На Авдіївському напрямку зараз діє близько 40 тисяч осіб, навіть трохи більше. Ворог зазнає значних втрат: якщо в середньому порахувати, то близько 300-400 осіб на добу. Російські терористи поки що не зменшують активність своєї піхоти. Авдіївка та Мар'їнка — найбільша кількість бойових зіткнень, найгарячіше", — зазначив він.

Російська армія розпочала масований штурм Авдіївки на початку жовтня. Захоплення всієї Донецької області – одна з цілей, яку, за даними різних джерел, поставив перед своїми підлеглими Володимир Путін.

Від середини листопада військові експерти відзначають незначні успіхи росіян на цьому напрямку, проте ціною величезних втрат.

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