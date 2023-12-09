ВС РФ вошли в Авдеевку с нового направления — BILD

Российские войска вошли в Авдеевку с нового направления.

Об этом сообщил военный эксперт BILD Юлиан Репке.

По его словам, теперь российским войскам удалось войти в Авдеевку с северо-востока, захватив там часть дачного поселка. Там же расположены очистные сооружения.

"Российские войска вошли в Авдеевку с другого направления, захватив часть дачного сектора на востоке. Украинские силы ведут бой с оккупантами с помощью танков, которым, по крайней мере, пришлось отступить от одного из захваченных зданий", — отметил Репке.

Напомним:

Ранее спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Россия сосредоточила на Авдеевском направлении более 40 тысяч оккупантов.

"На Авдеевском направлении сейчас действует около 40 тысяч человек, даже немного больше. Враг несет значительные потери: если в среднем посчитать, то около 300-400 человек в сутки. Российские террористы пока не уменьшают активность своей пехоты. Авдеевка и Марьинка — наибольшее количество боевых столкновений, самое горячее", — отметил он.

Российская армия начала массированный штурм Авдеевки в начале октября. Захват всей Донецкой области – одна из целей, которую, по данным разных источников, поставил перед своими подчиненными Владимир Путин.

С середины ноября военные эксперты отмечают незначительные успехи россиян на этом направлении, но ценой огромных потерь.

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