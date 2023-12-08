Оккупанты продвинулись возле Авдеевки – ISW

Под Авдеевкой продолжаются бои, оккупанты пытаются захватить город.

Об этом сообщил Институт изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись восточнее Степного (3 км северо-западнее Авдеевки) и юго-восточнее Авдеевки.

Российские военные блогеры также утверждали 6 и 7 декабря, что российские войска продвинулись вблизи Степного, к востоку от Авдеевки, и в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отбили российские атаки к востоку от Новобахмутовки (9 км к северо-западу от Авдеевки) и вблизи Степного, Авдеевки, Северного (5 км к западу от Авдеевки), Тоненького (5 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки).

Российские военные блогеры утверждали, что российские войска также атаковали вблизи Новокалинового (8 км к северу от Авдеевки) и Авдеевского коксохимического завода.

Ранее аналитики сообщили, что россияне продвинулись в промзоне возле Авдеевки и близ Вербового, а также усилили штурмовые операции к северу от Соледара.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что российские оккупационные войска начали активно использовать дроны-камикадзе и авиацию на Авдеевском направлении.

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