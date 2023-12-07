Россияне продвинулись в промзоне возле Авдеевки — ISW

Российские войска продвинулись в промышленной зоне юго-восточнееАвдеевки и близи Вербового и усилили штурмовые операции к северу от Соледара.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Российские блогеры утверждали, что оккупанты продвинулись к югу от Авдеевского породного отвала, вблизи Авдеевского коксохимического завода, вблизи Первомайского и восточнее Авдеевки, хотя ISW не нашло визуального подтверждения этому.

6 декабря украинские войска контратаковали под Авдеевкой и недавно подтвердили наступление.

Напомним:

Россия атакует Авдеевку со всех сторон – кроме западной, которую, как и сам город, продолжают контролировать ВСУ.

Судя по всему, главное направление удара агрессора – северо-западнее города, где захватчики пытаются перерезать пути поставки в город. Также Россия пытается штурмовать коксохим, уже ставший крупным промышленным "опорником" для Сил обороны в городе.

Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки 28 ноября оценило продвижение в районе Авдеевки как одно из самых больших "достижений" сил РФ на фронте с весны. За месяц до того, 28 октября, британская военная разведка заявила, что Россия во время наступления на Авдеевку в Донецкой области понесла едва ли не самые высокие потери в 2023 году.

Российские войска активизировались под Авдеевкой 10 октября. Позиции Вооруженных сил Украины и город атаковали большим количеством танков и другой бронетехники при поддержке авиации и артиллерии.

Читайте также: