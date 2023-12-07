Росіяни просунулися у промзоні біля Авдіївки - ISW

Російські війська просунулися в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки і поблизу Вербового і посилили штурмові операції на північ від Соледара.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Російські блогери стверджували, що окупанти просунулися на південь від Авдіївського породного відвалу, поблизу Авдіївського коксохімічного заводу, поблизу Первомайського та на схід від Авдіївки, хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цьому.

6 грудня українські війська контратакували під Авдіївкою і нещодавно підтвердили наступ.

Нагадаємо:

Росія атакує Авдіївку з усіх боків – крім західного, який, як і саме місто, продовжують контролювати ЗСУ.

Зважаючи на все, головний напрямок удару агресора – північний захід від міста, де загарбники намагаються перерізати шляхи постачання до міста. Також Росія намагається штурмувати коксохім, який вже став великим промисловим "опорником" для Сил оборони у місті.

Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки 28 листопада оцінило просування в районі Авдіївки як одне з найбільших "досягнень" сил РФ на фронті від весни. За місяць до того, 28 жовтня, британська військова розвідка заявила, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат 2023 року.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою 10 жовтня. Позиції Збройних сил України і саме місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії.

Читайте також: