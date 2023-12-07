Україна просить у США нову потужну зброю: список

Міноборони України передало список необхідного озброєння під час закритого засідання з урядовцями США.

Україна просить Сполучені Штати надати нові види озброєння для захисту країни від російських агресорів.

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Як інформує Reuters, Київ просить надати винищувачі F-18, ударні гелікоптери Apache, безпілотник та іншу зброю.

У повідомленні вказується, що Міноборони України передало список необхідного озброєння під час закритого засідання у Вашингтоні з урядовцями та керівниками оборонної промисловості США.

Джерела повідомляють, що у списку є також зброя, яку Україна вже має, або буде мати найближчим часом на озброєнні — танки Abrams, 155-мм артилерія, ракети ATACMS, винищувачі F-16 та безпілотники.

Разом з тим, у список потрапили транспортні літаки C-17 Globemaster виробництва Boeing та C-130 Super Hercules виробництва Lockheed Martin. Також Україна просить надати ударні гелікоптери Apache та Black Hawk.

Крім того, у документах йдеться про винищувачі F-18, три типи безпілотників виробництва General Atomics, включаючи MQ-9B Sky Guardian та систему протиповітряної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) виробництва Lockheed.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт назвав типи озброєння, які допоможуть змінити перебіг війни.

Крім того, ми раніше інформували, що США не встигають виробляти зброю, щоб задовольнити попит.

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