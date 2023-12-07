Держдеп направить до України радника: чим він буде займатись

Державний департамент спільно з Конгресом Сполучених Штатів відправлять до України радника у Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

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Про це йдеться у заяві Білого дому.

У повідомленні вказується, що радника надсилають "для підтримки та прискорення переходу України до оперативно сумісних військових сил, боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій у критичні галузі".

Окрім цього, США створили міжвідомчу команду "Ukraine Deal Team". У її складі будуть представники Державного департаменту США, Міністерств оборони та торгівлі.

Ця група буде підтримувати партнерів, які шукатимуть рекомендації щодо потенційних угод та експортних вимог для оборонної промисловості України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проєкт закону про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу Сполучених Штатів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні назвали точну суму, скільки коштів залишилося на військову допомогу Україні.

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