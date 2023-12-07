Астрологічний прогноз на 7 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нинішній день – час великих, передусім – професійних проєктів, тому не варто упускати час – необхідно працювати вдумливо і не поспішаючи.

Символ дня: Грот.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: лимонний, жовтий, медовий, бурштиновий.

Щасливі камені дня: чорна яшма, повітряний обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: лімфатичні вузли.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися тривалими і призвести до серйозних наслідків, тому реагувати на перші їхні симптоми необхідно блискавично.

Харчування дня: необхідно максимально скоротити вживання рідини, навіть якщо йдеться про супи – організму буде важко вивести її. І вона «осяде» у вигляді набряків

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та читати змови, які закликають на допомогу язичницьких богів.

Сни дня: сни цих ночей можуть відповісти на багато важливих запитань як професійного, так і особистого характеру.

Табу дня: несприятливий день для поїздок.

Цитата дня: «Я непохитно вірю, що наука і світ переможуть над невіглаством і війною, що народи зійдуться один з одним не для руйнування, а для творення, і що майбутнє належить тим, хто зробить найбільше для людства, що страждає» (Луї Пастер).

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