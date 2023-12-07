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Астрологический прогноз на 7 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
73
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 7 декабря

Грот - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нынешний деньвремя больших, прежде всего – профессиональных, проектов, поэтому не стоит упускать время – необходимо работать вдумчиво и не торопясь.

Символ дня: грот. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: лимонный, желтый, медовый, янтарный. 

Счастливые камни дня: черная яшма, воздушный обсидиан. 

За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными и привести к серьезным последствиям, поэтому реагировать на первые их симптомы необходимо молниеносно. 

Питание дня: необходимо максимально сократить употребление жидкости, даже если речь идет о супах – организму будет трудно ее вывести. И она "осядет" в виде отеков 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры, призывающие на помощь языческих богов. 

Сны дня: сны этих ночей могут ответить на многие важные вопросы – как профессионального, так и личного характера. 

Табу дня: день неблагоприятен для поездок. 

Цитата дня: "Я неколебимо верю, что наука и мир восторжествуют над невежеством и войной, что народы сойдутся друг с другом не для разрушения, а для созидания, и что будущее принадлежит тем, кто сделает более всего для страждущего человечества" (Луи Пастер). 

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Дата публикации
Просмотры
73
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