Астрологический прогноз на 7 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нынешний день – время больших, прежде всего – профессиональных, проектов, поэтому не стоит упускать время – необходимо работать вдумчиво и не торопясь.

Символ дня: грот.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: лимонный, желтый, медовый, янтарный.

Счастливые камни дня: черная яшма, воздушный обсидиан.

За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными и привести к серьезным последствиям, поэтому реагировать на первые их симптомы необходимо молниеносно.

Питание дня: необходимо максимально сократить употребление жидкости, даже если речь идет о супах – организму будет трудно ее вывести. И она "осядет" в виде отеков

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры, призывающие на помощь языческих богов.

Сны дня: сны этих ночей могут ответить на многие важные вопросы – как профессионального, так и личного характера.

Табу дня: день неблагоприятен для поездок.

Цитата дня: "Я неколебимо верю, что наука и мир восторжествуют над невежеством и войной, что народы сойдутся друг с другом не для разрушения, а для созидания, и что будущее принадлежит тем, кто сделает более всего для страждущего человечества" (Луи Пастер).

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