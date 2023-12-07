Байден прокоментував провал голосування у Сенаті за допомогу Україні

Президент США вважає це "політичним шантажем" з боку опонентів.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував провалене у Сенаті голосування за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Про це Байден написав 7 грудня в Х.

Він заявив, що провал голосування вказує на "політичний шантаж" з боку республіканців.

"Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою вкрай заангажовану прикордонну політику, це політичний шантаж, справжнісінький і простий. Ставки надто високі, а наслідки – надто значні", - заявив Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проєкт закону про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу Сполучених Штатів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні назвали точну суму, скільки коштів залишилося на військову допомогу Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.