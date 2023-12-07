Сенат США не підтримав допомогу Україні

Проєкт закону про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу Сполучених Штатів.

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Про це свідчить відповідна трансляція з засідання Сенату.

Законопроект отримав лише 45 голосів з 60 необхідних. Проти проголосували 48 сенаторів.

Повідомляється, що проти проголосували всі республіканці та незалежний сенатор Берні Сандерс.

Зазначимо, що республіканці повідомляли, що вони будуть голосувати проти законопроєкту, оскільки вимагають внести до нього більш жорсткі заходи щодо контролю над міграцією на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США оголосили про нову військову допомогу для України.

Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні назвали точну суму, скільки коштів залишилося на військову допомогу Україні.

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