Росія скликає Радбез ООН: на що буде жалітися

Росія регулярно скликає Раду безпеки ООН, щоб обговорити Україну та допомогу Заходу.

Російські агресори ініціювали засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити військову допомогу, яку Західні країни надають Україні для захисту.

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Про це на засіданні Радбезу заявив перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський, передає Укрінформ.

Росія зажадала обговорити цю тему 11 грудня.

Крім того, Полянський заявив, що делегація РФ ініціює неформальну зустріч членів Радбезу для обговорення Революції Гідності, яка відбулась у 2013-2014 роках.

Росія вже неодноразово скликала засідання для "засудження" військової допомоги Україні, однак жодного разу не отримала значної підтримки від членів РФ ООН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США оголосили про нову військову допомогу для України. Загальна сума – 175 мільйонів доларів.

Крім того, ми раніше інформували, що вперше в історії представника РФ не обрали до Міжнародного суду ООН.

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