Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вперше в історії: представника РФ не обрали до Міжнародного суду ООН

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
123
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вперше в історії: представника РФ не обрали до Міжнародного суду ООН

Міжнародний суд ООН / Фото: Associated Press

Один із найкривавіших терористів світу не має права там перебувати.

Держави-члени ООН відмовили Росії у праві здійснювати правосуддя від їхнього імені в Міжнародному суді організації. Це сталося вперше в історії. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в X (Twitter).

"Світ бачить, хто руйнує міжнародне право, а не захищає його", – наголосив український лідер.

Він привітав представників Австралії, Мексики, ПАР, Румунії та США з перемогою на виборах до Міжнародного суду ООН як у Раді Безпеки, так і в Генасамблеї.

Нагадаємо, Володимир Зеленський сказав, що потрібно для закінчення гарячої стадії війни.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
123
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація