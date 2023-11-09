Вперше в історії: представника РФ не обрали до Міжнародного суду ООН

Один із найкривавіших терористів світу не має права там перебувати.

Держави-члени ООН відмовили Росії у праві здійснювати правосуддя від їхнього імені в Міжнародному суді організації. Це сталося вперше в історії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в X (Twitter).

"Світ бачить, хто руйнує міжнародне право, а не захищає його", – наголосив український лідер.

Він привітав представників Австралії, Мексики, ПАР, Румунії та США з перемогою на виборах до Міжнародного суду ООН як у Раді Безпеки, так і в Генасамблеї.

Нагадаємо, Володимир Зеленський сказав, що потрібно для закінчення гарячої стадії війни.

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