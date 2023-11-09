Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Впервые в истории: представителя РФ не избрали в Международный суд ООН

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
123
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Впервые в истории: представителя РФ не избрали в Международный суд ООН

Международный суд ООН / Фото: Associated Press

Один из самых кровавых террористов мира не имеет права там находится.

Государства-члены ООН отказали России в праве совершать правосудие от их имени в Международном суде организации. Это произошло впервые в истории.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в X (Twitter).

"Мир видит, кто разрушает международное право, а не защищает его", – подчеркнул украинский лидер.

Он поздравил представителей Австралии, Мексики, ЮАР, Румынии и США с победой на выборах в Международный суд ООН как в Совете Безопасности, так и в Генассамблее.

Напомним, Владимир Зеленский сказал, что нужно для окончания горячей стадии войны.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
123
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация