Зеленский объяснил, что нужно для завершения горячей стадии войны

Восстановление территориальной целостности, суверенитета и прав и свобод людей – это главные принципы окончания горячей стадии войны.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к студентам Мексики.

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"Все закончится миром, но не нашим миром с Россией — она просто его не хочет. Она представляет мир по-своему. А мы представляем его как независимое, свободное, европейское государство", — отметил он.

Глава государства также прокомментировал российские нарративы, которые в последнее время раздаются в информационном пространстве.

"Есть такие голоса, есть такие предложения. Но этот зверь на этом не остановится. Потому что его политика ничем не отличается от политики прожорливого нацизма. Поэтому мы должны бороться. Поэтому люди в мире должны осознавать: если мы будем жертвами, то мы будем не последними", — заметил президент Украины.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предупредил украинцев о "четырех главных пропагандистских идеях-фиксе России".

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